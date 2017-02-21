Липецкого перевозчика оштрафуют на 50 тысяч за завышение тарифа

На высокую стоимость проезда пожаловался пассажир.

В Липецке рассмотрено дело в отношении ЗАО «Л-Бус». Поводом для возбуждения которого послужила жалоба неравнодушного гражданина Липецкого района, в которой пожаловался на высокую стоимость проезда. При проезде с остановки «С. Вешаловка» до остановки «Красный колос «магазин» было установлено завышение утвержденного тарифа: вместо 1,80 рубля брали 1,95 рубля. Общая стоимость проезда на данном участке была завышена на 1,5 рубля. В результате было вынесено постановление о наложении штрафа в размере 50000 рублей на директора ЗАО «Л-Бус». Липчан просят и в дальнейшем проявлять активную позицию по пресечению фактов необоснованного взимания завышенной стоимости за проезд.