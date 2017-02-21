Общество

сегодня, 20:44

В Липецке снова нашли просрочку

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#просрочка #продукты
В Липецке снова нашли просрочку

На это раз - набор для бульона и злаковую смесь.

Сегодня в одном магазине села Путятино Добровского района были выявлены следующие нарушения: отсутствовали ценник на сметану и маркировка на сырах (в разрезе), колбасных изделиях(в разрезе). В одном из универсамов на улице Космонавтов Липецка нашли продукцию с истекшим сроком годности: набор куриный охлажденный для бульона (срок истек 20.02.2017г), злаковая смесь талкан (срок истек 21.01.2017г). В еще одном магазине села Путятино вывеска торгового предприятия оформлена не должным образом; отсутствовали ценники с наименованием товара; отсутствовала маркировка на сырах (в разрезе), колбасных изделиях (в разрезе). Материалы информационно аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования.
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#просрочка #продукты

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Злой хряк

57 минут назад
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