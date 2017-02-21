Один блин в Липецке обойдется около 9 рублей

Это если печь самому и есть без начинки.

В Липецке рассчитана стоимость блинов исходя из данных РОССТАТа о средних потребительских ценах (по состоянию на февраль 2017 г.) по традиционному рецепту: 500 граммов муки, 4 яйца, 1литр молока, 40 граммов растительного масла, 50 граммов сахара, 0,5 чайной ложки соли. По такому рецепту получится 10 блинов, стоимость которых составит 93,98 рублей, а один блин 9,40 руб. соответственно: – на муку для 10 блинов -14,69 рублей; – на яйца куриные – 22,48 рубля; – на молоко -49,42 рубля; – на сахар – 3,90 рубля; – на масло растительное – 3,47 рубля; – на соль пищевую каменную – 0,1 руб. То есть 10 блинов обойдутся в 93, 98 рубля. В среднем по ЦФО данный условный набор для приготовления блинов стоит 106,39 руб., то есть на 12,41 руб. дороже, чем в Липецкой области. По Российской Федерации 102,42 руб. то есть на 8,44 руб. дороже, чем в Липецкой области. По результатам проведенного сравнительного анализа минимальных цен на ингредиенты, предназначенные для приготовления классических блинов, реализуемые в пяти универсамах Липецка. В результате получилась стоимость одного блина - от 8 рублей 90 копеек до 10 рублей. Теперь – о начинке. Если взять традиционную, праздничную для блинов красную икру, то на порцию из 10 блинов при щедром раскладе уйдет примерно 95граммов икры или примерно около 10 граммов на блин. Стоимость икры красной в обследованных магазинах от 209,00 до 272,50руб. за баночку 95гр. Соответственно, минимальная стоимость одного блина с начинкой из красной икры – 29,78 рублей, со сметаной блинчик обойдется 10,94 руб./шт. Цена одного блина без начинки в этом году колеблется от 23 до 25 рублей — в зависимости от рецепта и того, с чем эти блины подают — с маслом, сахаром. Так, что если хочется на масленицу наесться блинов с щедрой начинкой выгодней всего их печь самим.