В Чаплыгинском районе прошел семинар «В защиту не рожденных детей»

Семинар начал свою работу с приветственного слова благочинного Чаплыгинского церковного округа – иерея Артемия Мишина. В здании воскресной школы при Вознесенском храме, г.Чаплыгина присутствовали делегаты Елецкой Епархии — помощники благочинных по социальной работе и миряне.

После общей молитвы выступили руководитель Центра защиты материнства и детства «Колыбель» — иерей Алексей Гросман, настоятель Михайло-Архангельского храма. Он освятил проблематику детоубийста в России. Коснулся статистики абортов, акцентируя внимание на проблему подростковой жизни. Согласно официальным статистическим данным в России каждый пятый аборт делает подросток в возрасте от 10 до 17 лет. В конце своего выступления отец Алексей рассказал о Всероссийском сборе подписей в защиту нерожденных детей при поддержке Святейшего Патриарха Кирилла. Далее, семинар продолжила координатор ЦЗМ «Колыбель» Екатерина Михайловна Гонтюрева. Она сказала, что «Колыбель» является активным участником добровольческого движения « За жизнь» и сотрудничает с благотворительной программой «Спаси жизнь». В своей презентации Екатерина Михайловна поделилась опытом работы ЦЗМ «Колыбель» в Чаплыгинском районе. Рассказала о направлениях деятельности в данной области. Были выставлены на обозрение информативные стенды из выставочно — лекционных комплексов «Спасай взятых на смерть» и «Молодежь за жизнь, нравственность и семейные ценности!» В конце семинара участникам были подарены информационные материалы в защиту жизни нерожденных детей и диски с фильмом «Афон за жизнь». Во временное пользование, для работы на приходах Елецкой Епархии по социальному направлению, переданы стенды из выставки «Спасай взятых на смерть!» представителям Измалковского благочиния. Все участники семинара выразили слова благодарности организаторам мероприятия, сообщили в Елецкой и Лебедянской епархии.