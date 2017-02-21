26-летний парень зарезал своего отца

Данковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, вечером 20 февраля 2017 года подозреваемый, находясь в доме по улице Ковалева города Данкова, распивал спиртные напитки в компании своего отца и его знакомых. Между мужчинами вспыхнул конфликт, в ходе которого отец обвиняемого, заступаясь за своего гостя, оскорбил сына. В ответ на грубость, подозреваемый взял кухонный нож и нанес им удар в ногу отца, повредив артерию. От острой кровопотери 55-летний хозяин дома скончался.

Следователями проведен осмотр места происшествия, в ходе которого изъято орудие преступления, а также иные доказательства произошедшего, допрошены свидетели и очевидцы. Назначен ряд судебных экспертиз.

Подозреваемый, ранее судимый, в том числе за грабеж и кражу, задержан и в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.