Елецкий форвард забил клубу Премьер-Лиги (ВИДЕО)

Наш земляк примеривается, как забивать на высшем уровне.

Футбольный «Тосно» на сборе в Турции вчера проиграл в контрольном матче клубу Премьер Лиги самарским «Крыльям Советам» - 2:4. Один из мячей в ворота «старших по рангу» забил елецкий форвард тосненцев Александр Кутьин.

Кутьин установил окончательный счет в этом матче – на 83-й минуте он высоко выпрыгнул после подачи уголовного и головой отправил мяч в сетку.

Любопытно, что и первый гол «Тосно» был забит точь-в-точь таким же способом: размашистый прыжок и точный удар со «второго этажа» удался Рустему Мухаметшину.

«Крылья Советов» свои голы забили еще раньше, так что по хожду матча счет был 4:0 в их пользу. Дубль оформил Сергей Корниленко (12-я и 51-я минуты), еще по мячу у самарцев забили Александр Зуев (55) и Дмитрий Ятченко (60, с пенальти).

У «Тосно» в этой игре были два удаления: форвард Милевский получил две желтых карточки подряд, Кашчелан получил прямое удаление при уже имеющейся желтой карточке. Но по договоренности между командами удаленных игроков разрешено было заменять, поэтому игру команды доиграли в полных составах.

Отметим, что это поражение стало первым у «Тосно» за время зимней межсезонной подготовки, а Кутьин забивает практически в каждом матче в 2017 году; всего на его счету 4 гола. Липецкий форвард Антон Заболотный из-за травмы участия в игре не принимал.

«Тосно» идет на 2-м месте в ФНЛ, и летом может рассчитывать на повышение в классе, т.е. на выход в РПФЛ.

Обзор матча. Видео ФК "Тосно".