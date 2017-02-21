В 14 липецких магазинах сегодня должны перестать продавать алкоголь

В одном из магазинов сети в Усманском районе обнаружили акцизы с признаками подделки на 7 бутылках водки.

С сегодняшнего дня во всех магазинах сети «Корзинка» в Липецкой области нельзя будет купить спиртное. Временно лишены права на реализацию алкогольной продукции 14 торговых точек сети. Как сообщает управление потребительского рынка Липецкой области, 31 января в одном из магазинов ООО «Корзинка» в Усманском районе сотрудники управления обнаружили акцизы с признаками подделки на 7 бутылках водки. Кроме того, на пяти из них отсутствовала дата розлива, остальные датировались 2014 годом. Подлинность федеральных специальных марок не подтвердилась при исследованиях эксперта Госзнака. Выявленное нарушение стало основанием для обращения управления в Арбитражный суд Липецкой области с заявлением об аннулировании лицензии на розничную продажу алкогольной продукции. Действие лицензии приостанавливается до дня вступления в законную силу принятого судом решения об аннулировании лицензии или об отказе в её аннулировании. С начала года в регионе это не первый случай. Три бутылки нелегальной водки стоили целого сегмента бизнеса обществу с ограниченной ответственностью «Виола». До решения суда все пять магазинов этой сети временно лишены права на торговлю алкогольной продукцией.