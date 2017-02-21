Общество

вчера, 23:26

В Лебедянском районе горел дом

146
#пожар
В Лебедянском районе горел дом

Пожар произошел в поселке Агроном.

В 20:18 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение о загорании жилого дома в Лебедянском районе, поселке Агроном, на ул. Школьная, д. 18.

К месту пожара выехали: 1 отделение ОПСП-37, 1 отделение 31 ПСЧ, ДПД (2 чел.).

В результате загорания огнем повреждено:  внутр. отделка чердачного помещения и потолочное перекрытие на  площади 15 кв.м. Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается.
146
#пожар

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