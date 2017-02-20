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15 минут назад

Православные Ельца начали отмечать Масленицу - сырную седмицу

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#Масленица #
Православные Ельца начали отмечать Масленицу - сырную седмицу

В Великокняжеском храме Ельца состоялась встреча масленицы, которая в церковном календаре называется также сырной седмицей.

Для общей молитвы за Божественной литургией и участия в празднике собрались педагоги, учащиеся и родители трех воскресных школ елецких храмов: Великокняжеского, Троицкого и Успенского.  За литургией пели пять детских хоров: старший, средний и младший хоры Великокняжеского храма (управляли Мария Адодина, Татьяна Быкова, Анастасия Камалова), хор Успенского храма под руководством Христины Османовой и хор Троицкого храма под управлением Марины Ужеговой. 

После службы на церковном дворе состоялся небольшой концерт народных песен, а также игры и конкурсы. На столах стояли горячие самовары, блины и разные угощения.  Каждый из пришедших детей и взрослых принял участие в подготовке этого праздника: кто пек блины, кто топил дровами самовар, кто накрывал на стол, кто участвовал в конкурсах в качестве жюри, кто помогал командам в играх. Каждому здесь нашлось участие по душе. 

Главными гостями праздника были дети. Для них были приготовлены спортивные игры: прыжки в мешках, перетягивание каната, катание на санях и многое другое, сообщили в Елецкой и Лебедянской епархии.


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#Масленица #

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