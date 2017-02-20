Общество
4 минуты назад
Юных липчан научать делать цветы для мам
5 марта в областной детской библиотеке состоится мастер-класс «Самой обаятельной и привлекательной» по изготовлению объёмных цветов.
На занятии ребята вместе с родителями смогут попробовать свои силы и освоить технику изготовления изделий из столовых салфеток.
Все вместе, девчонки и мальчишки, будут мастерить объёмные разноцветные цветы, которые подарят своим любимым мамам в честь наступающего праздника 8 марта, сообщили в библиотеке.
Все вместе, девчонки и мальчишки, будут мастерить объёмные разноцветные цветы, которые подарят своим любимым мамам в честь наступающего праздника 8 марта, сообщили в библиотеке.