Общество

4 минуты назад

Юных липчан научать делать цветы для мам

#8 марта

5 марта в областной детской библиотеке состоится мастер-класс «Самой обаятельной и привлекательной» по изготовлению объёмных цветов.

На занятии ребята вместе с родителями смогут попробовать свои силы и освоить технику изготовления изделий из столовых салфеток.

Все вместе, девчонки и мальчишки, будут мастерить объёмные разноцветные цветы, которые подарят своим любимым мамам в честь наступающего праздника 8 марта, сообщили в библиотеке.
#8 марта

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