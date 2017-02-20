«Краеведение в ладошках» посвятили Данкову

В Липецкой областной детской библиотеке состоялось пятое занятие в рамках проекта «Краеведение в ладошках». Было оно посвящено Данкову — городу-«путешественнику».

"Возникнув на одном месте, спустя некоторое время он переместился на другое. Как происходило переселение города, и по каким причинам? Об этом ребятам рассказали персонажи кукольного представления и их давняя знакомая, Домна Мартыновна — героиня книги липецкого писателя В. Коршикова «Студеные ключи Солнцебородого». Оказывается, возник Донков (прежнее название города) как крепость, чтобы охранять границы русского государства, и был построен в 30-ти километрах выше по течению Дона от современного Данкова, на противоположенном берегу реки. Сама крепость была сожжена во время монголо-татарского нашествия. Главной архитектурной и духовной достопримечательностью Данкова является Тихвинский собор, расположенный в самом центре города и являющийся образцом Византийского стиля. У собора интересная история, связанная с легендой о явлении иконы Тихвинской Божией Матери, которая избавила город от пожаров. Согласно этой легенде, в середине XIX века Данков 17 раз поджигал польский солдат, из-за чего город был почти весь разрушен, а самого поджигателя никак не удавалось поймать. Перед праздником Тихвинской иконы Божией Матери жители собрались на молитву о прекращении пожаров, после чего злодей был пойман. Ребята также узнали и о других достопримечательностях города Данкова — планетарии, единственном в Черноземье, картинной галерее «Малая Третьяковка». А ещё о том, чем славился Данков с самых давних времен, — конных ярмарках и мураевенской вышивке, получившей свое название по селу Мураевня Данковского уезда. В завершение мероприятия ребят пригласили заняться рукоделием, они сделали мягкую игрушку из фетра в виде лошадки — символа города Данкова", сообщили в библиотеке.