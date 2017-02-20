Происшествия

23 минуты назад

Липецким школьникам расскажут о последнем императоре России

1 90
#Николай II
Липецким школьникам расскажут о последнем императоре России

2 марта в медиацентре Липецкой областной детской библиотеки пройдет информационный час «Последний российский император», приуроченный к 100-летию отречения Николая II от престола.

В рамках мероприятия школьники увидят мультимедийную презентацию, содержащую интересные факты о личности Николая II и малоизвестные события из жизни семьи последнего императора Российской империи.

В завершение мероприятия ребята просмотрят тематические отрывки из документальных фильмов из фонда медиацентра, сообщили в библиотеке.
1 90
#Николай II

Комментарии (1)

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Матильда

9 минут назад
фильм будет ? Нет повести печальнее на всем свете ...
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