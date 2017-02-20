В школах пройдет Единый урок ГТО

Учеников ждут встречи с известными спортсменами.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, 22 февраля во все школах города состоится Единый урок «ГТО и здоровый образ жизни». Школьники станут участниками различных мероприятий: спортивных соревнований, мастер-классов, тестовых испытаний, встреч с известными спортсменами, а также учащимися - победителями и призерами муниципальных и региональных спортивных состязаний.



Впервые подобное мероприятие было проведено в январе 2016 года. Его участниками стали более 41000 учащихся 1652 классов общеобразовательных учреждений города, а также выпускники школ, педагоги и родители учащихся. Ребятам рассказали об истории возникновения ГТО и необходимости его возрождения, о роли физической культуры и спорта в жизни каждого человека. Кромке того, учащиеся попробовали свои силы в сдаче нормативов ГТО.



Как известно, более 500 школьников муниципальных общеобразовательных учреждений награждены знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», большая половина из них – обладатели «золота».