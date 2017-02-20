Культура

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Липецкая писательница презентует новую книгу

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#книга #библиотека
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Липецкая писательница презентует новую книгу

В рамках Года экологии Тамара Алексеева представит свою новую книгу «Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области».

Как сообщает пресс-служба управления культуры и туризма Липецкой области, 21 февраля в Липецкой областной детской библиотеке состоится областной семинар «Муниципальные библиотеки Липецкой области, обслуживающие детей: итоги работы за 2016 год, перспективы развития». Библиотекари подведут итоги Года российского кино и обсудят перспективы развития на 2017 год. На семинаре состоится награждение победителей областного ежегодного конкурса «Я - профессионал» среди специалистов муниципальных библиотек Липецкой области, обслуживающих детей, по теме: «Детская книга на экране». В завершение семинара состоится встреча с Тамарой Александровной Алексеевой, членом Союза российских писателей, членом Союза журналистов России. В рамках Года экологии она представит свою новую книгу «Сказки о цветах из Красной книги Липецкой области».
129
#книга #библиотека
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