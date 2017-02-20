В Липецке будет создана карта потопов

Схему постараются сделать до паводка.

Департамент архитектуры и градостроительства Липецка определил поставщика на самую нужную городу весной услугу. Чиновникам потребовалась сторонняя помощь для создания карты затопления города в паводок.



Первоначально услугу оценили в 499 000 рублей, но победитель дал на свои работы значительный дисконт. В итоге выполнение землеустроительных работ и подготовка карт (планов) объекта "Определение границ зон затопления на территории. прилегающей к реке Воронеж в пределах города Липецка Липецкой области" ушло с торгов за 298 800 рублей.



В эту сумму входит богатый перечень работ. Сбор исходных материалов, документов и сведений будет идти для того, чтобы понять кого в первую очередь спасать. Всего за шесть дней подрядчику предстоит собрать все данные и представить в департамент готовый отчет. Работа будет содержать ранжирование подтопляемых участков Липецка по процентам обеспеченности. Например, зона 1% - вероятность паводка составляет один раз в сто лет. Сильнее всего вешние воды бьют по зонам обеспеченностью в 50% - через год. Исполнитель сдаст документы исследования с описанием границ зон затопления, заверенный усиленной квалифицированной электронной цифровой подписью кадастрового инженера, после принятия Федеральным агентством водных ресурсов решения об определении границы зоны затопления.



Заметим, что карта липецких потопов при соблюдении законных сроков может быть готова уже к 1 марта. Работу оплатит бюджет Липецка.