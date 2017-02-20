Пешеходный переход в реанимацию появился в Ельце

Ледяная глыба нависла над «зеброй».

Пользователи социальной сети «Вконтакте» из Ельца поделились фотографией ужасающего пешеходного перехода в древнем городе. Нет, очевидцев возмутили не привычные липецкому глазу выщербленные ямами дороги, а состояние пространства над «зеброй».Члены сообщества активно обсуждают сложившуюся на проводах угрозу и отмечают, что день ото дня она нарастает. Вместе с этим у ельчан возникло опасение, что ледяная глыба в любой момент может рухнуть и отправить в реанимацию, а то и в морг, рядового пешехода. Впрочем, есть и те, кто не поддается панике.- Видится мне, что это не ледяная глыба. Там видны очертания человека небольшого роста. Скорее всего, это замерзший любовник, убегал от мужа из командировки по проводам. Так сказать, ледяной столп. Интересно, жив он ещё? - задает вопрос Александр.Тем не менее, стоит заметить, что ледяная угроза уже побеждена: забравшись на автомобиль, сосульку сбил обычный гражданин.