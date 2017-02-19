В Год экологии в Липецке запланировано много образовательных проектов

В системе образования торжественно открыли Год экологии.

В Год экологии в системе образования собираются реализовать много проектов: Всероссийский субботник «Зеленая Россия», «Слет юных исследователей», «Чистый город», «Вместо елки – букет», «Зеленый супермаркет», «Знатоки природы», «Час Земли», «Цвети, Земля!». Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, торжественная церемония открытия Года экологии в системе образования состоялась в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино. Среди участников мероприятия были лидеры экологического движения образовательных учреждений города Липецка: экологические отряды, агитбригады, творческие коллективы общеобразовательных и учреждений дополнительного образования города Липецка, Липецкого областного колледжа искусств им. К.Н. Игумнова. Участники экологических отрядов, агитбригад, творческих коллективов, поочередно поднимаясь на сцену, воспевали красоту природы в стихах, посвящали ей музыкальные произведения, хореографические композиции, рассказывали об особо охраняемых территориях и объектах нашего города.