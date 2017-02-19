Общество

сегодня, 09:49

В Ельце горел дом

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#пожар #
В Ельце горел дом

Пожар произошел рано утром

В 05:27 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение сообщение о загорании дома в Ельце, на ул. Мира, д. 30.

К месту пожара  выехали: 1 отделение 10 ПСЧ, 1 отделение ОП 10  ПСЧ, ДПД (1 чел.).

В результате загорания огнем повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка дома на площади 10 кв.м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.
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#пожар #

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