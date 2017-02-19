В Ельце горел дом

Пожар произошел рано утром

В 05:27 в ОДС ЦУКС по Липецкой области поступило сообщение сообщение о загорании дома в Ельце, на ул. Мира, д. 30.



К месту пожара выехали: 1 отделение 10 ПСЧ, 1 отделение ОП 10 ПСЧ, ДПД (1 чел.).



В результате загорания огнем повреждено домашнее имущество и внутренняя отделка дома на площади 10 кв.м. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается.