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Липецкий зоопарк провел выставку животных на Соколе

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#зоопарк
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Липецкий зоопарк провел выставку животных на Соколе

18 февраля состоялся семейный праздник на стадионе жилого района «Сокол».

Липецкий зоопарк принял активное участие в этом празднике. Была организована выставка животных и катание в санях на мини – лошадке пони. Белка, лисица серебристо – чёрная , кролики декоративный и домашний, хорёк, енотовидная собака, фазан, сойки, коза, романовская овца стали главными героями показа.

Посетители и участники праздника с удовольствием познакомились с ними, подержали в руках хорька, кролика, узнали многого интересного , дети смогли с ними сфотографироваться. Нарядно украшенный пони по кличке Нимб покатал всех желающих детей и взрослых в санях, сообщили в зоопарке.
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#зоопарк
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Комментарии (3)

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липчанка

6 минут назад
Туда хрен кого пускали на этот стадион пока высшая лига развлекалась,а остальные нелюди за чугунной решуткой смотрите
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Житель

40 минут назад
А мы бесплатно гулялигость,
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гость

52 минуты назад
А еще на этом стадионе было закрытое и платное гуляние администрации))))
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