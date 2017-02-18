Липецкий зоопарк провел выставку животных на Соколе

18 февраля состоялся семейный праздник на стадионе жилого района «Сокол».

Липецкий зоопарк принял активное участие в этом празднике. Была организована выставка животных и катание в санях на мини – лошадке пони. Белка, лисица серебристо – чёрная , кролики декоративный и домашний, хорёк, енотовидная собака, фазан, сойки, коза, романовская овца стали главными героями показа.



Посетители и участники праздника с удовольствием познакомились с ними, подержали в руках хорька, кролика, узнали многого интересного , дети смогли с ними сфотографироваться. Нарядно украшенный пони по кличке Нимб покатал всех желающих детей и взрослых в санях, сообщили в зоопарке.