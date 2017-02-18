Сегодня липецкие родители сдавали ЕГЭ

Родители, общественные деятели, государственные и муниципальные служащие приняли участие в акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями», которая прошла в Липецкой области 18 февраля 2017 года на базе кадетской школы.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сегодня родители выпускников смогли поменяться местами со своими детьми и прошли всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.

Вместе с участниками акции пробный ЕГЭ по русскому языку написал начальник управления образования и науки Липецкой области Сергей Косарев.

«Мы очень рады, что данная акция вызвал такой интерес среди родителей Липецкой области. Сегодня родители поменялисьместами со своими детьми, прошли всю процедуру ЕГЭ и увидели, что в этом нет ничего страшного. Это очень важный психологический момент. Создание позитивной и доброжелательной психологической среды в семье выпускника при подготовке к экзаменам, является один из ключевых факторов успешной сдачи ЕГЭ», - отметил начальник управления образования и науки Липецкой области Сергей Косарев.

Участники мероприятии увидели, как проходит регистрация на ЕГЭ, организуется рассадка в аудиториях, выглядят рабочие места участников ЕГЭ, происходит печать и сканирование контрольных измерительных материалов в пункте проведения экзамена.

Кроме того, участники увидели, как выглядят КИМ ЕГЭ 2017 года по русскому языку и сдали экзамен в соответствии с порядком проведения. Результаты экзамена участники акции смогут получить уже через несколько дней на адрес личной электронной почты.



