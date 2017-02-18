Елец посетил один из лидеров православного молодежного движения

Иеромонах Димитрий (Першин) встретился с молодежью города.

В Ельце состоялась встреча духовенства и православных студентов Елецкой и Липецкой епархий, посвящённая укреплению духовной связи и просвещению молодёжи. В мероприятии приняли участие студенты Липецкого медицинского колледжа, ЕГУ им. И.А. Бунина, Елецкого филиала МИИТ, Елецкого медицинского колледжа им. К.С. Константиновой. Специальным гостем стал глава комиссии по духовно-нравственному просвещению и миссионерской работе Всероссийского православного молодёжного движения, иеромонах Димитрий (Першин).



Во время встречи гости совершили паломничество по святым местам Ельца, знакомство с древнейшей духовной культурой города. Паломничество началось со служения протоиереем Димитрием Струевым литии на городском кладбище у могил иеромонаха Нектария и архимандрита Исаакия. Оба старца являлись ключевыми фигурами православной жизни Ельца XX в, духовными наставниками монахов и прихожан, в разное время были настоятелями Вознесенского собора г. Ельца. После литии гости города посетили Вознесенский собор г. Ельца, который является одним из крупнейших храмов в России (архитектор – К.Тон). Иерей Михаил Попов рассказал о возникновении и трагических страницах истории храма. Все присутствующие смогли помолиться и поклониться святыням.



Последним пунктом паломничества стал Знаменский женский монастырь, устроенный на Каменной горе. Здесь гости смогли окунуться в купели святого источника и набрать святой воды, поклониться местночтимой угоднице Божьей Меланье. Всех гостей ждала монастырская трапеза. Завершением молодёжной встречи стало выступление иеромонаха Димитрия (Першина) в актовом зале Елецкого медицинского колледжа.



В своей речи он говорил о месте Бога в мире, исторических корнях религии и затронул одну из важнейших проблем современного общества – совершение абортов. Выступление не случайно проходило перед молодёжной аудиторией. По словам иеромонаха Димитрия, забота о детях пробуждает человечность, помогает напрямую обращаться к Богу посредством своих дел. И медицина как великая милосердная деятельность должна выполнять моральные заповеди и способствовать появлению новой жизни, а не заниматься массовыми убийствами. После беседы все присутствующие имели возможность получить ответы на интересующие их вопросы, сообщили в Елецкой и Лебедянской епархии.