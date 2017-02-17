Житель Липецкой области два года получал пенсию за умершего отца

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении 39-летнего жителя Ельца, который два года получал пенсию за своего умершего отца.

Как сообщили GOROD48 тв пресс-службе УМВД РФ по Липецкой области, предварительно установлено, что сын, после смерти в ноябре 2014 года отца, незаконно продолжил получать его пенсию. Справку о смерти родственники не получали, информация о смерти гражданина своевременно в соответствующие органы не поступила, в связи с чем денежные средства продолжались начисляться.



Таким образом, в период с декабря 2014 года по январь 2016 года сын незаконно получил более 410 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере).

В ходе расследования уголовного дела сотрудникам полиции предстоит выяснить, пользовался ли сын умершего, в течение указанного периода времени, льготами на коммунальные услуги и получал ли за него другие социальные выплаты.