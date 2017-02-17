В мире

сегодня, 15:19

Курение оказалось полезно

125
#Курение #медицина
Курение оказалось полезно

Но только в одном случае.

Как сообщает РИА Новости, курение парадоксальным образом оказалось полезным для здоровья жителя Германии, больного анемией. Содержащий в табачном дыме угарный газ помог сдержать ему заболевание. На это указывает медик Джон Олсон (John Olson) из Райсовского университета в Хьюстоне (США).

Мужчина не страдал от анемии потому, что много и очень часто курил. Это защищало его гемоглобин от разрушения. Обнаружить особенность помогло обращение к медикам его дочери. При выяснении причин появления у нее анемии, были взяты анализы и у родственников. Польза табака оказалась на счету отца.

Угарный газ для обычных людей является ядом, но для девушки и её отца он стал полезным, так как стабилизирует гемоглобин и позволяет ему хотя бы частично исполнять свои функции. Хотя людям, страдающим подобным заболеванием, не нужно курить. Вместо этого достаточно принимать антиоксиданты, которые будут защищать гемоглобин схожим образом.
125
#Курение #медицина

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

После смерти жизнь есть
#Ученые #исследования
После смерти жизнь есть

46 минут назад

В мире
Ученые обнаружили новый континент
#Открытие #география
Ученые обнаружили новый континент

вчера, 15:01

В мире
Ученые нашли «ген стройности»
#Открытие #ген #медицина
Ученые нашли «ген стройности»

15.02.2017 17:10

В мире