В мире
сегодня, 15:19
Курение оказалось полезно
Но только в одном случае.
Как сообщает РИА Новости, курение парадоксальным образом оказалось полезным для здоровья жителя Германии, больного анемией. Содержащий в табачном дыме угарный газ помог сдержать ему заболевание. На это указывает медик Джон Олсон (John Olson) из Райсовского университета в Хьюстоне (США).
Мужчина не страдал от анемии потому, что много и очень часто курил. Это защищало его гемоглобин от разрушения. Обнаружить особенность помогло обращение к медикам его дочери. При выяснении причин появления у нее анемии, были взяты анализы и у родственников. Польза табака оказалась на счету отца.
Угарный газ для обычных людей является ядом, но для девушки и её отца он стал полезным, так как стабилизирует гемоглобин и позволяет ему хотя бы частично исполнять свои функции. Хотя людям, страдающим подобным заболеванием, не нужно курить. Вместо этого достаточно принимать антиоксиданты, которые будут защищать гемоглобин схожим образом.
Мужчина не страдал от анемии потому, что много и очень часто курил. Это защищало его гемоглобин от разрушения. Обнаружить особенность помогло обращение к медикам его дочери. При выяснении причин появления у нее анемии, были взяты анализы и у родственников. Польза табака оказалась на счету отца.
Угарный газ для обычных людей является ядом, но для девушки и её отца он стал полезным, так как стабилизирует гемоглобин и позволяет ему хотя бы частично исполнять свои функции. Хотя людям, страдающим подобным заболеванием, не нужно курить. Вместо этого достаточно принимать антиоксиданты, которые будут защищать гемоглобин схожим образом.