Общество

сегодня, 15:10

Преподаватель техникума брал моющими средствами, мазью и коньяком

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#взятка
Преподаватель техникума брал моющими средствами, мазью и коньяком

Отделом дознания ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя одного из городских техникумов.

Ценой сдачи экзаменов для студентов являлась взятка в виде  бутылок коньяка, лекарственного средства "Доктор МОМ", моющего средство "Fairy" и т.д.

Всего с 23 по 28 декабря 2016 года преподаватель получил от студентов незаконное вознаграждение на общую сумму 3 799 рублей. 

Преступная деятельность взяточника была пресечена правоохранительными органами. Преподавателю, предъявлено обвинение  по ст. 291.2 УК РФ.

Санкцией статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей либо исправительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

 

3 622
#взятка

Комментарии (3)

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На мсэ

15 минут назад
Тоже берут
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моющее средство "Fairy

36 минут назад
В девяностых в Италии процветала коррупция, с криминальными структурами были связаны тысячи чиновников, в том числе силовых органов, даже руководители католической церкви.
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горожанин

59 минут назад
Да конечно поймали взяточника 3 тысяч, а министра обороны не то только по головке погладили,но и должность для новой взятки дали(я имею в виду Сердюкова)
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