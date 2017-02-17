Преподаватель техникума брал моющими средствами, мазью и коньяком

Отделом дознания ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело в отношении преподавателя одного из городских техникумов.

Ценой сдачи экзаменов для студентов являлась взятка в виде бутылок коньяка, лекарственного средства "Доктор МОМ", моющего средство "Fairy" и т.д.

Всего с 23 по 28 декабря 2016 года преподаватель получил от студентов незаконное вознаграждение на общую сумму 3 799 рублей.

Преступная деятельность взяточника была пресечена правоохранительными органами. Преподавателю, предъявлено обвинение по ст. 291.2 УК РФ.

Санкцией статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1 миллиона рублей либо исправительных работ на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 3 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.