Липчане выступили против переезда зоопарка

Точку в вопросе поставят чиновники.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили обсуждение идеи о переносе зоопарка Липецка на окраину города. Автором предложения выступила Александра Девятаева. Липчанка указала на нелепость предложения чиновников. Напомним, что ранее идея о переносе зоопарка в Желтые Пески прозвучала из департамента архитектуры и градостроительства Липецка.



В течение трех недель в обсуждении протеста планов на перемещение учреждение приняли участие 533 пользователя сервиса. 519 из них вступились за покой усатых-полосатых и прочих обитателей зоопарка.



- Предлагаю оставить липецкий зоопарк на прежнем месте в Нижнем парке, развивать его и расширять в сторону Ниженки. Выделить главному архитектору города Липецка служебный кабинет в Жёлтых песках — пускай на работу каждый день ездит туда! - было указано в протестном предложении.



Добавим, что инициатива набрала необходимое число голосов. Теперь точку в вопросе переезда зоопарка поставят в отраслевых органах власти Липецка.