Общество

22 минуты назад

Липчане выступили против переезда зоопарка

2 267
#Зоопарк #инициатива #переезд
Липчане выступили против переезда зоопарка

Точку в вопросе поставят чиновники.

Пользователи сервиса гражданских инициатив «Портал неравнодушных» завершили обсуждение идеи о переносе зоопарка Липецка на окраину города. Автором предложения выступила Александра Девятаева. Липчанка указала на нелепость предложения чиновников. Напомним, что ранее идея о переносе зоопарка в Желтые Пески прозвучала из департамента архитектуры и градостроительства Липецка.

В течение трех недель в обсуждении протеста планов на перемещение учреждение приняли участие 533 пользователя сервиса. 519 из них вступились за покой усатых-полосатых и прочих обитателей зоопарка.

- Предлагаю оставить липецкий зоопарк на прежнем месте в Нижнем парке, развивать его и расширять в сторону Ниженки. Выделить главному архитектору города Липецка служебный кабинет в Жёлтых песках — пускай на работу каждый день ездит туда! - было указано в протестном предложении.

Добавим, что инициатива набрала необходимое число голосов. Теперь точку в вопросе переезда зоопарка поставят в отраслевых органах власти Липецка.
2 267
#Зоопарк #инициатива #переезд

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

липчанин

5 минут назад
чинуши, руки прочь от зоопарка! только в больную голову может придти идея о переносе в желтовку.
ответить

зануда

18 минут назад
Марина, почему же абсурдно? такая площадь для чиновничьей "долины бедняков". или ещё какой ТЦ построят. никакого абсурда.
ответить

Марина

19 минут назад
То, что Зоопарк надо модернизировать и благоустраивать - это однозначно, но переносить его в тигули - это абсурдно!
ответить

Еще в рубрике

В Липецке отключения воды и света
#ЛГЭК
В Липецке отключения воды и света

5 минут назад

Общество
В магазине нашли консервы, срок годности которых истек ещё в сентябре прошлого года
#консервы #просрочка #срок годности
В магазине нашли консервы, срок годности которых истек ещё в сентябре прошлого года

11 минут назад

Общество
Добринцев научат обходить острые углы семейных отношений
#семья #библиотека #клуб
Добринцев научат обходить острые углы семейных отношений

26 минут назад

Общество