Липецким детям рассказали про Ивана-царевича, который курил

Сегодня в областной детской библиотеке был проведён час здоровья «О вреде курения».

Ведущая мероприятия,специалист Центра последипломного образования, в беседе с ребятами рассказала, что сигарета — это тоже наркотик. Механизм привыкания к табаку такой же, как к другим психоактивным веществам, и избавиться от такой зависимости очень сложно. Именно поэтому курение является самой распространенной вредной привычкой. В доказательство всего сказанного ученикам был показан познавательный мультфильм «Не кури» про Ивана-царевича, который ослабел, начав курить, но оставив эту пагубную привычку, он легко одолел Кощея и спас свою невесту. В завершение мероприятия школьникам предложили построить лестницу здоровья из карточек со словами, которые не вредят человеку, а помогают ему в его жизни, делают ее яркой, интересной, насыщенной и, самое главное, здоровой: книги, спорт, путешествия, труд и многое другое. Познавательное мероприятие помогло ребятам понять, как здорово быть некурящим, сообщили в библиотеке.