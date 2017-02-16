Здоровье

46 минут назад

Число закрытых на карантин классов уменьшилось с 270 до 102

2 316
#карантин #ОРВИ #грипп
Число закрытых на карантин классов уменьшилось с 270 до 102

Ещё вчера частичный карантин охватывал 270 классов в 34 общеобразовательных учреждениях, а сегодня - 102 класса 28 школ.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, по последним данным, в Липецке полностью закрыты на карантин 13 школ города. Это общеобразовательные учреждения №8, 10, 12, 17, 18, 49,51, 54, 63, 66, 68, 69, 70. А вот число закрытых на карантин классов со вчерашнего вечера сократилось почти в три раза: если вчера вечером частичный карантин охватывал 270 классов в 34 общеобразовательных учреждениях, то сегодня - 102 класса 28 школ. Это связано и с тем, что в некоторых классах карантин закончился, и с тем, что были закрыты целые школы. Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции, мониторинга эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.
2 316
#карантин #ОРВИ #грипп

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

20 школа

29 минут назад
Почему 20 школы нет в списке закрытых на карантин?
ответить

Ученик 20 школы

35 минут назад
Это все ЛОЖЬ. У нас в школе болеет очень много людей и директор,не закрывает В классе моего сына нет 15 человек,все по болезни. Какого черта,госпадииииииии Закройте из уже. Дети болеют по 2 кругу, сколько можно. Директору главное успеваемость, которой и так нет. Ему лишь бы в туалете двери менять и картины никому не нужные вешать
ответить

Еще в рубрике

В Липецке полностью ушли на карантин уже 11 школ
#карантин #ОРВИ #грипп
В Липецке полностью ушли на карантин уже 11 школ

вчера, 16:21

Здоровье
Общегородской карантин в Липецке пока вводить не будут
#карантин #грипп
Общегородской карантин в Липецке пока вводить не будут

вчера, 16:17

Здоровье
Липчане не выполнили план по смертности
#ОНФ #мониторинг #медицина
Липчане не выполнили план по смертности

вчера, 16:11

Общество