Число закрытых на карантин классов уменьшилось с 270 до 102

Ещё вчера частичный карантин охватывал 270 классов в 34 общеобразовательных учреждениях, а сегодня - 102 класса 28 школ.

Как рассказала GOROD48 специалист департамента образования Липецка Инна Зарицкая, по последним данным, в Липецке полностью закрыты на карантин 13 школ города. Это общеобразовательные учреждения №8, 10, 12, 17, 18, 49,51, 54, 63, 66, 68, 69, 70. А вот число закрытых на карантин классов со вчерашнего вечера сократилось почти в три раза: если вчера вечером частичный карантин охватывал 270 классов в 34 общеобразовательных учреждениях, то сегодня - 102 класса 28 школ. Это связано и с тем, что в некоторых классах карантин закончился, и с тем, что были закрыты целые школы. Всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий, обеспечения постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдения режимов проветривания и дезинфекции, мониторинга эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.