Молодежь Ельца совершила лыжный марш-бросок

На отдыхе лыжники посмотрели фильм "Кандагар"

Как сообщили в управлении образования Ельца, рано утром 14 февраля молодежь отправилась в лыжный переход Задонск – Елец, чтобы проверить свою силу, выносливость и характер.



Эта патриотическая акция уже десятая по счету, посвящена 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Организаторы - комитет по делам молодежи, управление образования, зональный Центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, Елецкая автошкола и местное отделение ДОСААФ России.



В Задонске к обелиску воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, участники перехода возложили венок, почтили минутой молчания память павших.



За два дня участникам предстояло преодолеть 35 километров. Были остановки, питались из полевой кухни. Ночлег был организован в деревне Екатериновка Елецкого района, после ужина всеми смотрели фильм «Кандагар».



Утром 15 февраля вновь стали на лыжи. В Ельце у мемориала воинам, погибшим в Афганистане, состоялась встреча с воинами-интернационалистами, солдатскими матерями, чьи дети погибли, выполняя свой интернациональный долг. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, возложили цветы.



Участникам похода вручены подарки и Почетные грамоты.



Переход организован в рамках социально значимого проекта «На вас равняемся, герои!», реализуемого местным отделением ДОСААФ города Елец.