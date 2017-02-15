Общество

сегодня, 16:23

Молодежь Ельца совершила лыжный марш-бросок

2 185
Молодежь Ельца совершила лыжный марш-бросок

На отдыхе лыжники посмотрели фильм "Кандагар"

Как сообщили в управлении образования Ельца, рано утром 14 февраля молодежь отправилась в лыжный переход Задонск – Елец, чтобы проверить свою силу, выносливость и характер. 

Эта патриотическая акция уже десятая по счету, посвящена 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Организаторы - комитет по делам молодежи, управление образования, зональный Центр патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе, Елецкая автошкола и местное отделение ДОСААФ России.

В Задонске к обелиску воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, участники перехода возложили венок, почтили минутой молчания память павших.

За два дня участникам предстояло преодолеть 35 километров. Были остановки, питались из полевой кухни. Ночлег был организован в деревне Екатериновка Елецкого района, после ужина всеми смотрели фильм «Кандагар».

Утром 15 февраля вновь стали на лыжи. В Ельце у мемориала воинам, погибшим в Афганистане, состоялась встреча с воинами-интернационалистами, солдатскими матерями, чьи дети погибли, выполняя свой интернациональный долг. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания, возложили цветы.

Участникам похода вручены подарки и Почетные грамоты.

Переход организован в рамках социально значимого проекта «На вас равняемся, герои!», реализуемого местным отделением ДОСААФ города Елец.
2 185

Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Организатор

7 минут назад
гостья, всего в нескольких местах мы перешли узкие места. В начале, в средине, в конце колонны шли руководители
ответить

гостья

23 минуты назад
Организаторов этого беспредела нужно серьезно наказать ,дети шли на лыжах по обочине трассы,слава БОГУ ничего не случилось.
ответить

Еще в рубрике

Липецкие школьники сдали «Дорожную азбуку»
#Школы #конкурс #безопасность
Липецкие школьники сдали «Дорожную азбуку»

7 минут назад

Общество
В мэрии Липецка предложили сажать алкоголиков на 15 суток
#пьянство
В мэрии Липецка предложили сажать алкоголиков на 15 суток

34 минуты назад

Общество
Для прихожан липецкого храма свяжут носки и варежки
#Помощь #подарок
Для прихожан липецкого храма свяжут носки и варежки

сегодня, 16:21

Общество