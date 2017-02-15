Общество

12 минут назад

В Липецке количество употребляющих синтетические наркотики выросло в 11 раз

Об этом на заседании городской антинаркотической комиссии заявил вице-мэр Евгений Павлов.

На состоявшемся сегодня заседании комиссии по делами несовершеннолетних и антинаркотической комиссии в администрации Липецка вице-мэр Евгений Павлов сообщил о росте употребления в городе спайсов. Так, количество зарегистрированных случаев употребления синтетических наркотиков выросло в прошлом году в 11 раз по сравнению с 2015 году.

- К сожалению, приходится констатировать, что это - уже сформировавшийся тренд, - резюмировал заместитель главы Липецка.

Очевидно, синтетика в списке пагубных пристрастий вытесняет алкоголь: в Липецке как по официальным данным, так и по данным соцопросов заболеваемость алкоголизмом снизилась на 5%. При этом пациенты областного наркологического диспансера, как правило, употребляют не водку, коньяк и вино, а спиртосодержащую парфюмерную и косметическую продукцию (фанфурики).

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Липецке полностью закрыты на карантин уже 9 школ
#карантин #ОРВИ #грипп
В Липецке полностью закрыты на карантин уже 9 школ

7 минут назад

Общество
В Липецкую городскую больницу передали собранные горожанами книги
#книгодарение #
В Липецкую городскую больницу передали собранные горожанами книги

7 минут назад

Общество
По фанфурикам провели 93 рейда
#спирт #фанфурики #алкоголь
По фанфурикам провели 93 рейда

14 минут назад

Общество