В Липецке количество употребляющих синтетические наркотики выросло в 11 раз

Об этом на заседании городской антинаркотической комиссии заявил вице-мэр Евгений Павлов.

На состоявшемся сегодня заседании комиссии по делами несовершеннолетних и антинаркотической комиссии в администрации Липецка вице-мэр Евгений Павлов сообщил о росте употребления в городе спайсов. Так, количество зарегистрированных случаев употребления синтетических наркотиков выросло в прошлом году в 11 раз по сравнению с 2015 году.



- К сожалению, приходится констатировать, что это - уже сформировавшийся тренд, - резюмировал заместитель главы Липецка.



Очевидно, синтетика в списке пагубных пристрастий вытесняет алкоголь: в Липецке как по официальным данным, так и по данным соцопросов заболеваемость алкоголизмом снизилась на 5%. При этом пациенты областного наркологического диспансера, как правило, употребляют не водку, коньяк и вино, а спиртосодержащую парфюмерную и косметическую продукцию (фанфурики).

