В Липецкую областную больницу передали собранные горожанами книги

14 февраля отмечается чудесный праздник — Международный день книгодарения. Именно в этот день дети и взрослые по всему миру дарят родным, близким и просто незнакомым людям хорошие и добрые книги.

Впервые День книгодарения отметили в 2012 году. С тех пор он прошел уже более чем в 30 странах мира, в том числе и в России.



В честь этого праздника состоялась Первая общероссийская акция «Дарите книги с любовью», объявленная Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя». В декабре 2016 года Липецкая областная детская библиотека присоединилась к акции и объявила сбор детской литературы для маленьких пациентов Липецкой городской детской больницы. На призыв откликнулись неравнодушные взрослые и дети, которые захотели поделиться своими книгами.



День книгодарения в больницу приехали не только библиотечные специалисты, но и любимые герои книги Эдуарда Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот» — кот Матроскин и Шарик. Ребята ответили на вопросы литературной викторины, попробовали подобрать рифмы к словам, отгадали загадки. А в заключение Матроскин и кот Леопольд, который также захотел присоединиться к этой акции, раздали детям собранные книги. Тысяча экземпляров изданий — энциклопедии, справочная и художественная литература: рассказы, повести, сказки и стихотворения — обрели новых друзей, сообщили в детской библиотеке.