Александр Соколов: Здоровье новолипчан - наш главный приоритет

﻿Вице-президент по социальным вопросам НЛМК Александр Соколов рассказал о спортивных и оздоровительных программах предприятия.

- Чем занимается в металлургической компании вице-президент по социальным вопросам?

- В сферу моей ответственности входит, в первую очередь, социальная политика компании. Мы обеспечиваем комфортные условия для сотрудников как на рабочих местах, так и за стенами завода. Качество жизни каждого человека, как известно, неразрывно связано с его здоровьем. Поэтому сохранение и восстановление здоровья персонала - безусловный приоритет в нашей работе.

- На Новолипецком комбинате трудится около 28 тысяч человек. Каким образом вы следите за здоровьем всех сотрудников?

- Мы создали целую систему профилактики и оздоровления для нашего персонала. Следим за соблюдением норм охраны труда на каждом рабочем месте. Обеспечиваем возможность получать качественное питание на работе. Все наши работники застрахованы по программам добровольного медицинского страхования, которые позволяют им бесплатно посещать врачей-специалистов, проходить обследование, получать стоматологическую помощь, а также стационарное лечение. На регулярной основе проводим периодические медицинские осмотры работников Новолипецкого комбината в нашем Медицинском центре. Это наблюдение ежегодно проходит около 23 тысяч человек. Кстати, все жители Левобережного района города Липецка также имеют возможность получить в нашей поликлинике качественную лечебно-диагностическую помощь. В нашей поликлинике работает 11 отделений, в том числе отделение цеховой службы и отделение профессиональной патологии. В цехах предприятия действуют 19 здравпунктов. Каждый год активно участвуем в массовой вакцинации сотрудников. Мы стараемся привить нашим работникам заинтересованность к здоровому образу жизни, чтобы не только лечить болезнь, но и предупреждать ее. В первую очередь, через вовлеченность в спортивную жизнь.

- Александр Алексеевич, а сами вы с каким спортом дружите?

- Со спортом я дружил всегда, сколько себя помню. Последние 17 лет активно занимаюсь спортивной стрельбой, выполнил норматив 1 разряда. Стараюсь не пропускать в Липецке соревнования по спортингу. В свободное время люблю поиграть в большой теннис. Последние два года к спортивным увлечениям добавился еще и хоккей.

- Пропагандировать здоровый образ жизни в последнее время стало модно. Что делает для этого НЛМК?

- Для нашей компании здоровый образ жизни – не дань моде. Мы уже много лет поддерживаем и развиваем массовые виды спорта не только на комбинате, но и в регионе. Наши спорткомплексы ежегодно посещает более 20 тысяч липчан. В спортивных соревнованиях, которые организует НЛМК, ежегодно участвуют более 2000 школьников. При полном финансировании спортклуба «Липецкий Металлург» создана Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №13, где 300 юных спортсменов занимаются стендовой и пулевой стрельбы. В результате половина сборной России по стендовой стрельбе - воспитанники нашего спортклуба. Сегодня более 3,5 тыс. работников комбината участвуют в ежегодной корпоративной Спартакиаде, которая проводится более чем по двадцати спортивным дисциплинам. Любой сотрудник компании может сдать норматив Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». А всего за последние 5 лет на развитие спорта в Липецке НЛМК направил более 500 млн рублей.

- На какую отдачу рассчитывает НЛМК, вкладывая такие средства в спорт?

- Мы понимаем, что здоровье – это тот капитал, который в значительной мере влияет на производительность труда и эффективность производства. Спорт не только помогает снижать заболеваемость, но и подталкивает человека избавляться от вредных привычек. Здоровый дух в здоровом теле рождает новые идеи, открывает новые возможности. К тому же спорт объединяет людей. Это мы хорошо чувствуем, когда проводим соревнования в рамках корпоративной спартакиады. Поэтому спорт работает на сплоченность наших трудовых коллективов. А это помимо голов, очков и секунд - очень весомо. Главный наш результат налицо: за эти годы значительно выросло число работников, занимающихся спортом, люди стали реже болеть.

- У НЛМК есть оздоровительные центры, расскажите о них.

- Для наших сотрудников действуют два загородных санатория: «Сухоборье» и «Парус». Они рассчитаны на сто пятьдесят мест каждый. В них лечат заболевания сердечно-сосудистой системы, болезни органов пищеварения, дыхания, костно-мышечной системы и соединительных тканей, а также нервной системы. Для членов семей металлургов предоставлена гибкая система скидок, поэтому в санаториях металлурги могут не только поправить свое здоровье, но и хорошо отдохнуть всей семьей. В прошедшем году санатории посетило более 2,2 тыс. работников НЛМК и Стойленского ГОКа. А для детей металлургов уже сорок лет действует санаторно-оздоровительный комплекс «Прометей». В советские годы он считался третьим лагерем в СССР по количеству принимаемых детей после всесоюзных «Артека» и «Орленка». В последние годы «Прометей» неоднократно становился победителем всероссийского конкурса «Наука и практика обеспечения детского и молодежного отдыха», который организует Министерство образования и науки РФ. В 2016 году в нем побывали около тысячи детей работников комбината и еще столько же детей, родители которых не связаны с НЛМК. Кстати, дети в «Прометее» не только получают заряд бодрости на весь год, но и знакомятся с востребованными в настоящее время профессиями. Уверен, что наш проект по профессиональной ориентации даст подрастающему поколению новые знания, позволит привить любовь к труду, а в будущем добиться успеха и почувствовать себя успешным в жизни человеком.

- Как завершился для новолипчан минувший спортивный год? Есть ли яркие достижения?

- Есть, и еще какие! В 2016 году среди воспитанников детской спортивной школы появилось еще два мастера спорта и 16 кандидатов в мастера спорта. 25 спортсменов из Липецка входит в состав сборной команды России по стендовой стрельбе. Воспитанники спортклуба «Липецкий металлург» Виталий Фокеев, Татьяна Барсук и Антон Астахов представляли сборную команду России по стендовой стрельбе на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро. Виталий Фокеев занял третье место в финале Кубка России по стендовой стрельбе и стал бронзовым призером на чемпионате России. На международных соревнованиях в Катаре Татьяна Барсук повторила рекорд России в упражнении «трап», Антон Астахов на Кубке мира в Рио де Жанейро стал финалистом. Хорошо выступили и наши юниоры. Юлия Туголукова одержала победу на Первенстве Европы по стендовой стрельбе среди юниоров, выиграла Первенство России 2016 года. Она же вместе с Юлией Савельевой в составе сборной команды России заняли второе место на Первенстве Европы. Юлия Савельева также стала бронзовым призером Первенства России. Даниил Зимарев на международных соревнованиях по стендовой стрельбе в Финляндии занял второе место среди юниоров, завоевал серебро в команде на международных соревнованиях в Германии и стал серебряным призёром Первенства России 2016 года.