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Липецкие футболистки заняли второе место на общероссийских соревнованиях

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#футбол #девочки #соревнования
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Липецкие футболистки заняли второе место на общероссийских соревнованиях

В финале они уступили соперницам из Орловской области.

В ЦФО завершился финал общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» среди девочек 2005 и 2006 годов рождения. Турнир проходил с 6 по 12 февраля в Щёлково Московской области. Наши футболистки - участницы добровольческого объединения «Побережье добра» из села Конь-Колодезь стали вторыми. Всего в этой возрастной группе было 10 команд. В первый день липецкие юные футболистки сыграли вничью с командой из Новохопёрска Воронежской области. , со счётом 2:0 выиграли у соперниц из Тульской области. На следующий игровой день хлевенская команда со счётом 6:1 выиграла у футболисток из Ярославской области и сыграла вничью с командой из Владимирской области. В полуфинале они выиграли у футболисток из Калужской области, но в финале уступили соперницам из Орловской области.
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#футбол #девочки #соревнования
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Комментарии (1)

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Сергей

14 минут назад
А в Липецке, я так понимаю, женского футбола нет!
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