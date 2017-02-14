За долги энергетики решили обесточить птицефабрику

«Липецкптица» задолжала Липецкой энергосбытовой компании 4 миллиона рублей.

Битва за электроэнергию развернулась в Новой Деревне. Сюда прибыли представители ЛЭСК и ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго». ООО «Липецкптица» задолжало энергетикам 4 миллиона 392 тысячи рублей. 30 января руководитель предприятия был уведомлен о необходимости погашения задолженности или дальнейшем ограничении в подаче электрической энергии. Однако до 10 февраля деньги на счет ЛЭСК не поступили. В результате энергетики были вынуждены применить санкции к злостным неплательщикам - обесточить три птичника, инкубатор, кормовой и убойный цеха.

Как уверили представители должника, деньги они перечислили в день запланированного отключения. Однако на счета энергетиков 4 миллиона так и не поступили. Представители сетевой организации попытались пройти к подстанции, от которой запитано предприятие. Рубильник должен был быть выключен, а помещение опечатано. Однако ООО «Липецкптица» не впустила специалистов на свою территорию, сославшись на карантин по птичьему гриппу. На месте составлен акт о недопуске бригады энергетиков.

Должник, видимо, решил, что он одержал победу в битве за бесплатное электричество. Но это просто от незнания закона. Штраф в 200 тысяч рублей придется заплатить предприятию за недопуск сетевой компании на территорию должника. Кроме того, с этого момента потребление электроэнергии считается бездоговорным. А значит его стоимость для «Липецкптицы» возрастает в десять раз. Такой «драноконовский» тариф будет действовать до поступления денег на счет ЛЭСК.

Пять с половиной тысяч юридических лиц в Липецкой области энергетики ограничили в потреблении электроэнергии в 2016 году. В результате Липецкой энергосбытовой компании удалось вернуть более 700 миллионов рублей долгов.

Однако уже в этом году в список недобросовестных плательщиков попало две с половиной тысячи организаций и предприятий. Среди них десятки управляющих компаний Липецкой области. Так, например, на 1 февраля 2017 года липецкая ГУК «Центральная-1» недоплатила ЛЭСК больше 10 миллионов рублей, а МУП «АДС городского хозяйства» 4 миллиона рублей.

Введение ограничения на поставку электроэнергии согласно Постановлению Правительства РФ № 442 становится возможным, если предприятие вовремя не перечислило хотя бы один из трех обязательных платежей в месяц.

"PR"