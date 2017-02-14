В Липецке состоится фестиваль друзей

Гостей ждут в молодежном центре.

Православный молодежный культурный центр «Экклезиаст» приглашает всех на серию своих мероприятий. «Фестиваль друзей «Экклезиаста» состоится в Липецке с 15 по 18 февраля.



Как сообщают в центре, в программу включены выступления музыкантов и религиозные ритуалы. 15 февраля посвящают Дню православной молодежи. Уже в 8 часов утра всех ждут на литургию в храме иконы Божией Матери «Взыскание погибших». В 18:30 в ККЗ «Октябрь» стартует творческий вечер Максима Липатова, Алексея Вдовина и Владимира Кожекина. Паломническая поездка в Елец запланирована на первую половину дня 16 февраля. Вечером, снова в «Октябре», выступят Псой Короленко, Ольга Чикина и Александр Логунов. Начало в 18:30.



С 11 до 13 часов 17 февраля в ЛГПУ всех ждут на лекцию иеромонаха Димитрия (Першина) «Человек в истории: от патриарха Сергия до маршала Михаила Катукова». Также перед аудиторией выступит Псой Коррленко, тема разговора - «"Сделай так, чтобы поняли меня...": Новелла Матвеева и основной вопрос герменевтики». В 15 часов в ПМКЦ "Экклезиаст" начнется круглый стол «Благовестие и художественное слово», а в 17 часов - всенощное бдение праздника иконы Божией Матери «Взыскание погибших». Творческая часть стартует в 20 часов: перед залом с песнями Окуджавы и Матвеевой выступят Умка (Анна Герасимова) и Псой Короленко.



В 8 утра 18 февраля всех ждут в храме иконы Божией Матери "Взыскание погибших" на литургию. В полдень начнется беседа с отцом Саввой (Мажуко). Фестиваль закроется сольным концертом Умки в «Экклезиасте». Начало в 15 часов.