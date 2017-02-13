На территории НЛМК погибла работница подрядной организации

Еще одна пострадавшая госпитализирована.







Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области проводится доследственная проверка по факту получения травм 59-летними работницами подрядной организации, одна из которых скончалась.По данным следствия, днем 13 февраля текущего года две работницы подрядной организации занимались утеплением труб на территории Новолипецкого металлургического комбината. Работы проводились на высоте не менее 7 метров. Женщины находились в люльке автокрана. Одновременно с ними на территории комбината работал мостовой кран, перемещавший металл. При столкновении с ним женщины получили травмы. Одна из них госпитализирована, а ее коллега скончалась на месте. Для установления причины ее смерти назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза.В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия. Изъята необходимая для следствия техническая документация, опрошены очевидцы произошедшего, а также устанавливаются должностные лица, ответственные за безопасность работников на территории комбината.По результатам проведенного комплекса проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.Как сообщили GOROD48 в пресс-службе ПАО НЛМК, несчастный случай с двумя работницами подрядной организации «Промстройизоляция». Создана рабочая группа для расследования произошедшего.