В Ельце прошли Пришвинские чтения

Литературной мероприятие проходило в гимназии №11.

"Елецкая земля богата талантливыми писателями. Они радуют нас своим неповторимым, искренним словом, раскрывающим красоту и душу родной земли. Одним из таких писателей был наш земляк М.М.Пришвин, чьи книги стали для нас настоящими друзьями. О поэтичности, чистоте, прозрачности языка писателя говорили участники Пришвинских чтений, организованные на базе МБОУ «Гимназия №11 г. Ельца» методическим объединением школьных библиотекарей", сообщает Управление образования Ельца.



Раскрывая тему «Наше счастье заглянуть миру в лицо», ведущий библиотекарь Харькова В.М. представила серию библиотечных уроков, на которых школьники открывают для себя талант замечательного писателя. Заинтересовала присутствующих и выступление руководителя МО учителей начальных классов Климовой Т.В. гимназии по теме: «Миниатюры М.М.Пришвина на уроках литературного чтения». Она акцентировала внимание на подходах к изучению рассказов М.М.Пришвина в начальных классах. Опытом краеведческой работы библиотеки ОШ №15 по теме: «Любовь к малой Родине – источник любви к России» поделилась Лаухина В.В. Воспитание гражданина и патриота, любящего свою Родину является приоритетным направлением в её учебной и внеурочной деятельности.



Тематические экскурсии в музеи, храмы города помогают учащимся приобщаться к миру культуры. «Роль произведений М.М.Пришвина в воспитании нравственности школьников» тема выступления Киселёвой Г.С. (СШ №1 им. М.М. Пришвина). Опыт её работы как учителя русского языка и литературы показывает, что рассказы М.М.Пришвина формируют у ребят представления о том, каким должен быть человек и как нужно относиться к окружающему миру. Литературное творчество писателя открывает богатство окружающего мира. Теме «Кладовая творчества М.М.Пришвина» посвятила своё выступление Колесникова О.Н. (лицей №5).



Живое слово писателя помогает школьникам жить в окружающем мире, «…открывать прекрасные стороны души человеческой». Интересным и познавательным было выступление Мишуровой Л.А. (СШ №24), обращаясь к теме «Он видел свою Россию…». Философ, добрый сказочник и летописец своего времени, поэт и просветитель принадлежит пошлому, настоящему, но и будущему. И подлинное открытие Пришвина – впереди. Книги нашего писателя-земляка читают в России, Бельгии и Франции, Польше и Китае, США и других странах"







