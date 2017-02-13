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В Белгородской области освободили заложницу

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#Захват #заложники
В Белгородской области освободили заложницу

Сын угрожал матери оружием.

- В ходе спецоперации, проведенной сотрудниками полиции при поддержке бойцов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Белгородской области, злоумышленник был задержан, заложница освобождена, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На место происшествия незамедлительно выехали следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Губкину и руководство УМВД России по Белгородской области.

Утром 13 февраля в дежурную часть поступило сообщение о том, что в одном из многоквартирных домов 26-летний мужчина, угрожая предметом, похожим на нож, удерживает в заложниках свою мать, 1971 года рождения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 206 УК РФ, - добавила Ирина Волк.
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#Захват #заложники

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