42 минуты назад
Напавший с пистолетом на елецкого школьника оказался рецидивистом
Следственным отделом по городу Елец СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением оружия).
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме этого следствие проверяет информацию об аналогичных фактах вооруженного нападения на двух местных жительниц, совершенных подозреваемым. По предварительным данным, мужчина, угрожая женщинам пистолетом, требовал передать ему их имущество. Установлено, что подозреваемый неоднократно судим, в том числе за разбой, кражу, убийство. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается. По его результатам действиям подозреваемого будет дана окончательная юридическая оценка, сообщает СУ СК РФ по Липецкой области.