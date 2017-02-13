Общество

сегодня, 11:18

В Данковском районе построят новый Дом культуры

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#строительство #ДК #

ДК построят в селе Хрущёво-Подлесное

Дом культуры возведут по типовому проекту, на 100 мест, общей площадью 325 кв.м. По предварительным данным, стоимость строительства  ДК обойдётся в 14 млн. руб., которые выделят в рамках целевой государственной программы Липецкой области «Развитие культуры и туризма Липецкой области на 2017–2019 годы». В то же время на руководство района и сельского поселения будет возложена обязанность по благоустройству прилегающей территории, а оснащение культурных центров будет осуществляться по вышеуказанной программе.

В настоящее время СДК располагается в бывшем здании Хрущёвской сельской администрации. Помещение очень тесное, поэтому нет возможности организовать должным образом работу кружков и секций, а ведь в этом селе проживает немало талантливых людей. Проблематично проводить в таком СДК массовые мероприятия – концерты, конкурсы, дискотеки. Поэтому весть о строительстве Дома культуры в селе встретили с радостью, пишет районная газета "Заветы Ильича".

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#строительство #ДК #

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