Бард-марафон собрал более 70 участников

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в минувшие выходные в Городском Дворце культуры состоялся XII открытый фестиваль авторской песни «Бард-марафон». В этом году в нем приняли участие более 70-ти человек. На фестивале работало четыре мастерские: авторская, исполнительская, поэтическая, детская. Одновременно с мастерскими, в полдень, стартовала всеми полюбившаяся игра «Что? Где? Когда?» организаторами которой стали представители клуба игр «Изумрудный город». Изюминкой программы стал бард-ринг – своего рода музыкальный поединок «Весёлых и находчивых». Для юной публики состоялся детский концерт исполнителей авторской песни, но самое интересное зрителей ожидало вечером - гала-концерт с награждением победителей и призеров. В этом году на сцену вышли Вадим Осташевский (Липецк), Софья Соболева (Липецк), «Компания» (Липецк), Даниил Блюзов (Воронеж), «Дилижанс» (Воронеж), Сергей Беланов (Воронеж), Евгения Омельченко (Воронеж), Андрей Самойлов (Липецк), а так же гости фестиваля Максим Попов (Москва) и председатель жюри Владимир Васильев (Харьков). В этом году победителями фестиваля стали в "поэтической мастерской" - Никита Пауков (Воронеж), Сергей Травкин (Липецк), Анастасия Кобзева (Лебедянь), в исполнительской и авторской мастерских: дуэт «КонТЭ» (Москва), Мария Чернышова (Липецкая область), Андрей Насонов (Липецкая область).