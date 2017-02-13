Общество

сегодня, 10:55

Елецкие школьники принимают участие в акции «Всероссийский заповедный урок»

129
#школа #урок
Елецкие школьники принимают участие в акции «Всероссийский заповедный урок»

Акция «Всероссийский заповедный урок» стартовала 11 января и в ней уже приняли участие.

Проект разработан Эколого-просветительским Центром «Заповедники» в рамках Программы Движения друзей заповедных островов при поддержке Комитета общественных связей города Москвы, ГПБУ «Мосприрода», АНО «Твоя природа», а также при информационной поддержке Минприроды России и Минобрнауки России. Идею реализации Заповедного урока поддержали также Российское движение школьников, Русское географическое общество, Зеленое движение России «ЭКА», Ассоциация «Экосистема» и ООД «Исследователь». 

9 февраля в МБОУ «ОШ №17 им.Т. Н. Хренникова» «Заповедный урок» был проведен учителем биологии и географии Л. Н. Поздняковой, на котором обучающиеся 8-ых классов познакомились с заповедными местами Липецкой области, а также их обитателями. Особое внимание было уделено самому маленькому заповеднику Земного шара - заповеднику «Галичья гора». Он располагает общей площадью 234,4 га. В 2017 году исполняется 135 лет со времени открытия этого удивительного места. 
На уроке была обозначена необходимость и значимость бережного отношения к окружающей природе, сообщает управление образования Ельца. 
129
#школа #урок

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

55 795 липецких семей стали обладателями сертификата на получение материнского капитала
#материнский капитал #ПФР
55 795 липецких семей стали обладателями сертификата на получение материнского капитала

10 минут назад

Общество
Липчан зовут решить судьбу центра города
#Слушания #проект
Липчан зовут решить судьбу центра города

12 минут назад

Общество
Мэру Липецка прокуратура вручила протест за помойку возле столетнего дуба
#мэр #дуб #
Мэру Липецка прокуратура вручила протест за помойку возле столетнего дуба

30 минут назад

Общество