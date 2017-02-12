В Липецке подорожала аренда квартир-студий

Специалисты федерального портала «Мир квартир» проанализировали сегмент съемных квартир маленького размера. Туда вошли студии и небольшие однокомнатные квартиры площадью до 32 кв. м. Аналитики проследили динамику арендных ставок за истекший год в 68 городах страны и сделали вывод об их относительной стабильности. В Москве средняя арендная ставка квартир до 32 кв. м составляет 27 974 руб./мес., в Санкт-Петербурге — 18 734 руб./мес. В Сочи такая студия или «однушка» обойдется примерно во столько же, что и в Питере – 18 021 руб./мес. Ялта по стоимости квартир-малюток обгоняет даже Московскую область – 16 333 против 15 886 руб./мес. Самые дешевые студии и «однушки» в городах: Великий Новгород (4288 руб./мес.), Чебоксары (4772 руб./мес.), Магнитогорск (5632 руб./мес.), Нижний Тагил (5863 руб./мес.) и Череповец (5877 руб./мес.). Арендные «малютки» подорожали в 37 городах, подешевели в 31 городе из исследованных 68. В Липецке аренда таких квартир подорожала на 5,8%. Средняя цена аренды составляет в месяц - 7116 рублей.