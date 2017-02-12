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Усманский магазин уличили в завышении цен

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#цены #гречка #мониторинг
Усманский магазин уличили в завышении цен

Например, гречка там стоит свыше 92 рублей.

Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, его специалистами проведен мониторинг цен на социально значимые продукты питания в торговых предприятиях Усманского района Липецкой области.

В магазине на улице Центральная села Сторожевские Хутора максимальный уровень цен на социально значимые товары не зафиксирован. А вот в магазине на улице Ленина села Никольское 22 социально значимых продуктов питания на 7 наименований зафиксирован максимально высокий уровень цен на куры замороженные завозные – 168,00 руб./кг., рыбу мороженую скумбрия (500гр.+) – 200,00 руб./кг., молоко жир.3,2% “пюр.-пак.” – 66,70 руб./0,9л., муку пшеничную в/с – 57,00 руб./2кг., крупу гречневую - 92,22 руб./кг., рис круглозерный – 66,67 руб./кг., пшено – 33,33 руб./кг.

Для выяснения причин сложившегося максимального уровня цен на вышеуказанные социально значимые продукты питания руководитель магазина приглашен в Агентство.
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#цены #гречка #мониторинг

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