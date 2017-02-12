48 минут назад
Липецкие казаки пока не будут контролировать Интернет
На подписание соглашения о создании казачьих кибер-дружин липчане не явились.
Как сообщал GOROD48, Липецк вошел в число городов, где в 2017 годов будут созданы казачьи кибер-дружины.
Казачьи кибердружины будут отслеживать незаконный контент в интернете, в том числе социальных сетях, бороться с детской порнографией, «пропагандой нетрадиционных ценностей и экстремистской идеологии», направляя информацию в правоохранительные органы.
Как сообщает Казачий Информационно-Аналитический Центр, в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) в рамках казачьего направления XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ», было подписано соглашение о сотрудничестве между «Лигой безопасного интернета», в лице её представителя Анны Чжен, координатора всероссийского молодежного общественного движения «Кибердружина» и МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ) в лице девяти директоров филиалов - Брянского, Волоколамского, Вяземского, Димитровоградского, Омского, Пензенского, Самарского, Смоленского, Темрюкского и Унечского.
Не присутствовали в числе подписантов ранее анонсированные филиалы Первого казачьего университета в Калининграде, Липецке, Мелеузе, Ростове, Твери, Димитровграде и Морозовске.
Как отметили в казачьем вузе, не присутствующие на подписании соглашения регионы включатся в работу позже.
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