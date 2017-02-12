Общество

48 минут назад

Липецкие казаки пока не будут контролировать Интернет

1 139
#казаки #кибердружина #
Липецкие казаки пока не будут контролировать Интернет

На подписание соглашения о создании казачьих кибер-дружин липчане не явились.

Как сообщал GOROD48, Липецк вошел в число городов, где в 2017 годов будут созданы казачьи кибер-дружины.

Казачьи кибердружины будут отслеживать незаконный контент в интернете, в том числе социальных сетях, бороться с детской порнографией, «пропагандой нетрадиционных ценностей и экстремистской идеологии», направляя информацию в правоохранительные органы.

Как сообщает Казачий Информационно-Аналитический Центр, в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) в рамках казачьего направления XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ», было подписано соглашение о сотрудничестве между «Лигой безопасного интернета», в лице её представителя Анны Чжен, координатора всероссийского молодежного общественного движения «Кибердружина» и МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ) в лице девяти директоров филиалов - Брянского, Волоколамского, Вяземского, Димитровоградского, Омского, Пензенского, Самарского, Смоленского, Темрюкского и  Унечского.

Не присутствовали в числе подписантов ранее анонсированные филиалы Первого казачьего университета в Калининграде, Липецке, Мелеузе, Ростове, Твери,  Димитровграде и Морозовске.

Как отметили в казачьем вузе, не присутствующие на подписании соглашения регионы включатся в работу позже.



1 139
#казаки #кибердружина #

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

137 УК РФ

8 минут назад
Разглашение персональных данных 137 УК РФ – статья закона квалифицирует данное деяние как преступное, влекущее за собой уголовную ответственность
ответить

Еще в рубрике

На австрийского журналиста Липецк произвел жуткое впечатление
#мнения #Шанхай #городская среда
На австрийского журналиста Липецк произвел жуткое впечатление

сегодня, 08:05

Общество
Масленицу для инвалидов по зрению проведут в Липецкой области
#Масленица #
Масленицу для инвалидов по зрению проведут в Липецкой области

вчера, 19:44

Общество
Вечер памяти Игоря Шаферана пройдет в Ельце
#творчество #вечер #Шаферан
Вечер памяти Игоря Шаферана пройдет в Ельце

вчера, 19:37

Общество