Липецкие казаки пока не будут контролировать Интернет

На подписание соглашения о создании казачьих кибер-дружин липчане не явились.

Как сообщал GOROD48, Липецк вошел в число городов, где в 2017 годов будут созданы казачьи кибер-дружины.

Казачьи кибердружины будут отслеживать незаконный контент в интернете, в том числе социальных сетях, бороться с детской порнографией, «пропагандой нетрадиционных ценностей и экстремистской идеологии», направляя информацию в правоохранительные органы.

Как сообщает Казачий Информационно-Аналитический Центр, в МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) в рамках казачьего направления XXV Международных Рождественских образовательных чтений «1917-2017: УРОКИ СТОЛЕТИЯ», было подписано соглашение о сотрудничестве между «Лигой безопасного интернета», в лице её представителя Анны Чжен, координатора всероссийского молодежного общественного движения «Кибердружина» и МГУТУ им К.Г. Разумовского (ПКУ) в лице девяти директоров филиалов - Брянского, Волоколамского, Вяземского, Димитровоградского, Омского, Пензенского, Самарского, Смоленского, Темрюкского и Унечского.

Не присутствовали в числе подписантов ранее анонсированные филиалы Первого казачьего университета в Калининграде, Липецке, Мелеузе, Ростове, Твери, Димитровграде и Морозовске.

Как отметили в казачьем вузе, не присутствующие на подписании соглашения регионы включатся в работу позже.







