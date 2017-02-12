На австрийского журналиста Липецк произвел жуткое впечатление

«Признать всю правду о России в Липецке нельзя, пришлось бы прорыдать всю ночь», — пишет австриец Маркус Шашка в газете Der Standard, цитируя слова своей супруги Марии во время их совместной поездки в её родной город.

"По впечатлениям автора статьи, Липецк – это не город, а нагромождение улиц, зданий и условно похожих на них объектов, которые пытаются вместе сделать вид, будто составляют город. В домах где-то не хватает окна, где-то свисает кабель со стены. На дорогах сплошные выбоины, фонари покорёжены, собаки ходят с колтунами свалявшейся шерсти и проплешинами, лица людей серые и несчастные. По его словам, он привык видеть таких же угрюмых людей и на улицах своей родной Вены, однако в Липецке у горожан действительно есть для этого причины: «ничто не доведено до конца так, как должно быть, всё постно, нахалтурено, как говорят в Европе — «по-русски».



Маркус Шашка побывал в Липецке в разгар жарких летних дней и отметил, что кондиционеры в квартирах и ресторанах в этом сезоне работают на охлаждение на полную мощность — «электричество в России дешёвое». В такую погоду никто из 500 тыс. жителей города не хотел находиться на пыльных улицах – разве что на берегу реки, куда австрийский гость Липецка вместе с супругой отправились на пляж, который, по описанию автора, представлял собой узкую полоску песка между парковкой и рекой и, вдобавок, был переполнен.



Местные друзья жены австрийца при этом постоянно извинялись за то, что люди такие невежливые, город такой уродливый, еда плохая и так далее. Как пишет Маркус Шашка, всё это правда, однако он сам ни за что бы не отважился высказывать о России такие суждения. Для себя он объяснил это «особенным менталитетом» жителей центрального Черноземья.



По замечанию автора статьи, время в Липецке они с женой проводили, в сущности, так же, как в Европе — бродили по вечерам по улицам, ели в кафе и встречались с друзьями, а иногда сидели под деревом в парке, катались на старой ржавой карусели или дремали пару часов после обеда. Несмотря на все различия между Россией и Европой, время досуга они проводили в Липецке примерно так же, как дома, подчёркивает Шашка.



В статье для Der Standard он также отмечает, что люди в России сами осознают, что дела в стране идут неважно, что они переживают кризис. «Всё из-за этого проклятого Крыма!» — заявила бабушка. Санкции непосредственно сказываются на жизни народа, а не на власть имущих, которые якобы хотят что-то кому-то доказать своей политикой.



«Одно можно пожелать российскому народу: чуть больше интереса к политике, — утверждает Шашка. — В отличие от Франции, где люди сразу выходят на улицы, если их что-то не устраивает, в России едва ли кто-то интересуется политикой». Австриец подчёркивает, что россияне реально ощущают в повседневной жизни последствия санкций и присоединения Крыма: кредиты не предоставляются, процветавший пару лет назад бизнес нищает.



Для России сейчас наступили нелёгкие времена, и единственное оружие, с которым граждане могут выступить против властного государственного аппарата, это юмор, пишет австрийская газета. Россияне пытаются шутить о своей стране и себе самих, о не приезжающих такси, ломающихся автобусах, обо всех бедах — «сплошной чёрный юмор», отмечает автор.



Тем не менее, он признаёт, что после поездки по России у него остались воспоминания не только о пьяных молодёжных компаниях, суете и агрессии, с которыми он познакомился ранее в Москве, но и о редком гостеприимстве россиян по всему маршруту путешествия. Подводя итог своим впечатлениям от России, Маркус Шашка соглашается, что поначалу он слишком много придирался к мелочам и поведению россиян, которое казалось ему неподобающим, и при этом обращал мало внимания на других, дружелюбных, людей, которые встречались ему на протяжении всего пути".



В целом, статья, русский перевод которой опубликован в russian.rt.com, не обошлась без идеологических штампов, но автора можно понять - его восприятие, это общеевропейский тренд. Следует признать, что статья Маркуса еще как-то сдержана, в ней нет медведей, балалаек, сталактитов из дерьма и петухов из навоза, горожан упивающихся стекломоем. Хоть на том спасибо.



Вот как комментируют в russian.rt.com материал читатели:



"Хм, в Липецке не был. А вот в Амстердаме проездом. Вечером все улицы заставлены горами мусорных мешков мимо которых порой просто трудно протолкнуться. У них просто нет контейнеров для мусора и задних дворов куда это можно спрятать. Сами улицы кишат арабо-африканоидами, которые ведут себя вызывающе нагло как истинные хозяева города и страны. Про наркоту, открытую проституцию и ЛГБТ всех мастей просто молчу. Вот такая раскрасавица Европа. А про наши ржавые карусельки мы лучше любых австрийцев знаем..."



"Про "угрюмых, несчастных и серых" - это из-за того, что русские не привыкли улыбаться как дурачки-даунята по поводу и без. В России улыбка без причины - признак дурачины или двуличия.

"Видно Шашка пробухал всё время в Липецке, а по утрам с бодуна писал наблюдения про хмурых людей, ржавые качели и злую бабушку. За то когда протрезвел (уже в Австрии),то осознал, что на всём протяжении встречал много дружелюбных людей. Вывод: " Так пить нельзя, - надо пить больше!"



"Особенно ржачно про не предоставляемые кредиты!)) Меня задолбали уже СМС-ки из разных банков с предложениями кредита!))) Да и про бабушку страдающую от санкций тоже понравилось! Оа ведь несчастная никак теперь себе пару килограмм хамона не может купить.... ай-я-яй...)))"



"В статье для Der Standard он также отмечает, что люди в России сами осознают, что дела в стране идут неважно. " В России еще жива память о девяностых, так что народ хорошо знает как могут идти дела, когда страна рекомендации Запада только исполняет"



"Очередной бред, который, к сожалению, нам внушается с детства. В России всё мрачно, угрюмо, злые и неприветливые люди. Тот кто неоднократно бывал за границей, прекрасно понимает о чем я: Впервые впечатления "там", да, хорошие. Симпатичные улицы, вежливые улыбающиеся люди, на первый взгляд. Однако при детальном рассмотрении, оказывается, что улицы, во многих районах мягко скажем "не как на открытке". Улыбчивость-гримаса. Вежливость сохраняется до тех пор, пока она не затрагивает их интересов. Количество неадекватных компаний и отдельных личностей, явно не меньше, чем у нас. А уж искреннее, материально не заинтересованное гостеприимство, отзывчивость, радушие, крайне редки. Крайне. Так что внешний вид и внутреннее содержание не всегда совпадают. И вообще непонятно, зачем австрийцы в Липецк ездили? За впечатлениями, как в Тайланде. Надо было не жать деньги, а на охоту скататься, на рыбалку, в лес. Музей, храмы, памятники, наконец. PS: По всей видимости искали бабушку, Крымом не довольную. Нашли. Одну".







