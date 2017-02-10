Общество

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Липецкая вечЁрка: 10 февраля

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#Обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: 10 февраля

Охрана губернатора, алкомаркет в гаражах и свежие данные по карантину.

Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в пятницу, 10 февраля.

Активнее всего липчане интересовались вознаграждением для охранников губернатора региона и всего здания областной администрации. Сумма приличная, не сомневайтесь!

Высокий отклик вызвал вопрос карантина в школах. Список обновляется ежедневно. Кому же повезло на этот раз?

Бурное обсуждение развернулось насчет темы работы общественного совета региона. Липчане оказались в антилидерах раскрытия сведений.

Не менее активно липчане спорят по вопросу торговли спиртным в гаражах. Коньяк по «три рубля ведро», конечно, крайне антикризисно, но стоит ли риск этой экономии?…

Особо рекомендуют прочитать местные интернет-пользователи сегодня сообщение об отравлении юных игроков в мини-футбол. Недуг постиг ребят в Подмосковье.
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#Обзор #события #вечЁрка

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