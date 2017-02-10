Общество
сегодня, 16:06
Липецкая вечЁрка: 10 февраля
Охрана губернатора, алкомаркет в гаражах и свежие данные по карантину.
Представляем вашему вниманию самые интересные события Липецка и региона по мнению интернет-пользователей в пятницу, 10 февраля.
Активнее всего липчане интересовались вознаграждением для охранников губернатора региона и всего здания областной администрации. Сумма приличная, не сомневайтесь!
Высокий отклик вызвал вопрос карантина в школах. Список обновляется ежедневно. Кому же повезло на этот раз?
Бурное обсуждение развернулось насчет темы работы общественного совета региона. Липчане оказались в антилидерах раскрытия сведений.
Не менее активно липчане спорят по вопросу торговли спиртным в гаражах. Коньяк по «три рубля ведро», конечно, крайне антикризисно, но стоит ли риск этой экономии?…
Особо рекомендуют прочитать местные интернет-пользователи сегодня сообщение об отравлении юных игроков в мини-футбол. Недуг постиг ребят в Подмосковье.
Активнее всего липчане интересовались вознаграждением для охранников губернатора региона и всего здания областной администрации. Сумма приличная, не сомневайтесь!
Высокий отклик вызвал вопрос карантина в школах. Список обновляется ежедневно. Кому же повезло на этот раз?
Бурное обсуждение развернулось насчет темы работы общественного совета региона. Липчане оказались в антилидерах раскрытия сведений.
Не менее активно липчане спорят по вопросу торговли спиртным в гаражах. Коньяк по «три рубля ведро», конечно, крайне антикризисно, но стоит ли риск этой экономии?…
Особо рекомендуют прочитать местные интернет-пользователи сегодня сообщение об отравлении юных игроков в мини-футбол. Недуг постиг ребят в Подмосковье.