Школа имени Олега Пешкова стала победительницей олимпиады

13 февраля состоится награждение победителей Всероссийской олимпиады «Символы России» — ребят из МБОУ СОШ имени Героя Российской Федерации Олега Пешкова села Хрущевка Липецкого района.

Учредителями олимпиады являлись Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека и Российское историческое общество. Липецкая областная детская библиотека взяла на себя организационную работу по проведению Олимпиады и подведению ее итогов в нашем регионе. Сотрудники библиотеки вручат призёрам дипломы и книги в подарок от председателя Российского исторического общества С. Е. Нарышкина и директора Российской государственной детской библиотеки М. А. Веденяпиной, сообщает Липецкая областная детская библиотека.