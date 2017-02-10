Общество

53 минуты назад

Школа имени Олега Пешкова стала победительницей олимпиады

203
#Пешков #школа
Школа имени Олега Пешкова стала победительницей олимпиады

13 февраля состоится награждение победителей Всероссийской олимпиады «Символы России» — ребят из МБОУ СОШ имени Героя Российской Федерации Олега Пешкова села Хрущевка Липецкого района.

Учредителями олимпиады являлись Министерство культуры Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации, Российская государственная детская библиотека и Российское историческое общество. Липецкая областная детская библиотека взяла на себя организационную работу по проведению Олимпиады и подведению ее итогов в нашем регионе. Сотрудники библиотеки вручат призёрам дипломы и книги в подарок от председателя Российского исторического общества С. Е. Нарышкина и директора Российской государственной детской библиотеки М. А. Веденяпиной, сообщает Липецкая областная детская библиотека.
203
#Пешков #школа

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкие поисковики встретились со школьниками и студентами
#поисковики #"Неунываки"
Липецкие поисковики встретились со школьниками и студентами

10 минут назад

Общество
В Липецке состоялась игра «РИСК»
#игра #квест #
В Липецке состоялась игра «РИСК»

16 минут назад

Общество
Учителя выставили свои поделки вместе с учениками
#выставка #Добринка
Учителя выставили свои поделки вместе с учениками

59 минут назад

Общество