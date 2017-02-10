В Ельце начали отмечать День отца

Ежегодно во вторую субботу февраля в Липецкой области отмечается День отца.

В преддверии этого дня во всех общеобразовательных организациях города Ельца проводятся уроки-презентации, классные часы, беседы, встречи с интересными людьми, диспуты, мероприятия спортивной направленности, где чествуют мужчин, которые укрепляют семейные традиции, занимаются воспитанием детей, создают условия для их духовного и физического развития.



10 февраля 2017 года в детском саду №34 инструктор по физической культуре Елена Чаплыгина организовала и провела спортивное развлечение «Мой папа – самый лучший», целью которого было способствовать гармонизации детско-родительских отношений, оздоровлению детей и созданию радостной эмоциональной атмосферы. В начале досуга Елена Чаплыгина поздравила всех присутствующих пап с наступающим праздником и провела веселую разминку под песню «Лучше папы друга нет».



Ритмичная музыка, веселые движения зарядили всех энергией, бодростью и отличным настроением. Затем папы вместе со своими детьми разделились на две команды «Сильные» и «Ловкие», чтобы продемонстрировать свою силу, сноровку, ловкость и быстроту в спортивных эстафетах: «Переправа», «Саперы», «Бег с 2 мячами», «Что нам стоит дом построить…», «Быстрые кони», «Дружные товарищи» и др. Все конкурсы и эстафеты проходили с участием как отцов, так и детей, сообщили в отделе образования Ельца.

