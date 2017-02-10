Общество
12 минут назад
За охрану губернатора отдали 13,6 млн рублей
Меры безопасности касаются здания администрации региона.
Региональное бюджетное учреждение «Эксплуатация областной собственности» объявила государственную закупку на охрану здания администрации Липецкой области и прилегающей к ней территории. Тендер проходил при участии всего одного поставщика и не предполагал торгов на понижение.
Услуги по охране здания региональной администрации и работающих там, в том числе — губернатора, оплатят из областного бюджета. Сумма гонорара - 13 602 164 рубля и 4 копейки. Заметим, что контракт сроком 1 января — 31 декабря через систему государственных закупок провели только в начале февраля. Он рассчитан на региональный филиал ФГУП «Охрана».
В указанную выше сумму войдет множество пунктов. Так, исполнитель обязан организовать и обеспечить охрану имущества, обеспечить внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах, соблюдать установленные правила пожарной безопасности, немедленно информировать администрацию о фактах нарушения целостности охраняемых помещений, повреждений дверей, замков или при наличии признаков проникновения на объект посторонних лиц. Кроме того, исполнитель обязуется не разглашать сведений об организации охраны объектов и данных, содержащих государственную тайну.
Услуги по охране здания региональной администрации и работающих там, в том числе — губернатора, оплатят из областного бюджета. Сумма гонорара - 13 602 164 рубля и 4 копейки. Заметим, что контракт сроком 1 января — 31 декабря через систему государственных закупок провели только в начале февраля. Он рассчитан на региональный филиал ФГУП «Охрана».
В указанную выше сумму войдет множество пунктов. Так, исполнитель обязан организовать и обеспечить охрану имущества, обеспечить внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах, соблюдать установленные правила пожарной безопасности, немедленно информировать администрацию о фактах нарушения целостности охраняемых помещений, повреждений дверей, замков или при наличии признаков проникновения на объект посторонних лиц. Кроме того, исполнитель обязуется не разглашать сведений об организации охраны объектов и данных, содержащих государственную тайну.
пень
Иван
Боцман