Общество

12 минут назад

За охрану губернатора отдали 13,6 млн рублей

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#Тендер #охрана
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За охрану губернатора отдали 13,6 млн рублей

Меры безопасности касаются здания администрации региона.

Региональное бюджетное учреждение «Эксплуатация областной собственности» объявила государственную закупку на охрану здания администрации Липецкой области и прилегающей к ней территории. Тендер проходил при участии всего одного поставщика и не предполагал торгов на понижение.

Услуги по охране здания региональной администрации и работающих там, в том числе — губернатора, оплатят из областного бюджета. Сумма гонорара - 13 602 164 рубля и 4 копейки. Заметим, что контракт сроком 1 января — 31 декабря через систему государственных закупок провели только в начале февраля. Он рассчитан на региональный филиал ФГУП «Охрана».

В указанную выше сумму войдет множество пунктов. Так, исполнитель обязан организовать и обеспечить охрану имущества, обеспечить внутриобъектовый и пропускной режимы на объектах, соблюдать установленные правила пожарной безопасности, немедленно информировать администрацию о фактах нарушения целостности охраняемых помещений, повреждений дверей, замков или при наличии признаков проникновения на объект посторонних лиц. Кроме того, исполнитель обязуется не разглашать сведений об организации охраны объектов и данных, содержащих государственную тайну.
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#Тендер #охрана
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Комментарии (3)

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пень

1 минуту назад
весёлыекартинки48 ру
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Иван

3 минуты назад
Сегодняшний вариант сайта очень плохой!!!
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Боцман

7 минут назад
Смените Б-гомерзский дизайн сайта. Плиз.
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