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Одни из лучших легкоатлетов Москвы живут… в Липецке и Ельце

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#Легкая атлетика #Павел Шалин #Марина Пантелеева.
Одни из лучших легкоатлетов Москвы живут… в Липецке и Ельце

Пантелеева добежала до «серебра», а Шалин допрыгнул до «бронзы» в чемпионате столицы.

Спортсмены из Липецкой области, параллельным зачетом выступающие и за Москву, поднялись на пьедестал чемпионата столицы по легкой атлетике, первый день которого завалился в манеже Олимпийского центра имени братьев Знаменских.

Марина Пантелеева пробежала 60 метров за 7,48 секунды, что всего на 21 сотую хуже личного рекорда спортсменки, в прошлом году включенной в состав российской олимпийской для выступления в Рио-де-Жанейро, но вместе со всей нашей сборной пропустившей Олимпиаду. В Москве нашлась одна спортсменка, которая бежала еще быстрее Марины: Виктория Вручинская (Ярушкина) опередила нашу девушку на три сотые - 7,45. В итоге Ярушкина первая, Пантелеева – вторая.

Прыгун в длину из Ельца Павел Шалин в своей лучшей попытке улетел на 7 метров 54 сантиметра. Этого хватило, чтобы занять третье место. Чемпионом Москвы стал Кирилл Сухарев, опередивший нашего земляка на 26 сантиметров – 7,80. Вторым финишировал Максим Колесников - 7,79.

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#Легкая атлетика #Павел Шалин #Марина Пантелеева.

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